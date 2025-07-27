خطة عاجلة لإخلاء وتطوير "الفواخير" و3 مناطق أخرى بأسيوط (فيديو وصور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ خطة عاجلة لإخلاء وتطوير منطقة "الفواخير" بحي غرب مدينة أسيوط، حفاظًا على سلامة المواطنين، في ظل ما تعانيه المنطقة من تدهور إنشائي وارتفاع منسوب المياه الجوفية نتيجة قربها من ترعة نجع حمادي وانخفاض أرضها بما يقارب 6 أمتار عن الشارع الرئيسي، مما يزيد من مخاطر تسرب المياه إلى أساسات المباني.

وأكد المحافظ، في تصريحات خاصة، أن المحافظة بدأت في التواصل مع سكان المنطقة لعرض بدائل سكنية مناسبة تشمل وحدات تمليك، أو مساكن أولى بالرعاية، أو توفير سكن بالإيجار المؤقت، إلى حين الانتهاء من أعمال البناء والتطوير.

وأشار إلى أن الحوار المجتمعي مع المواطنين مستمر لضمان مشاركتهم الفعلية في اتخاذ القرار، وتقديم حلول عادلة تحفظ كرامتهم وتحمي أرواحهم.

وأوضح أبو النصر أن خطة التطوير تمتد لتشمل أيضًا مناطق "زرزارة" و"المصلى" في حي غرب أسيوط، بالإضافة إلى بعض المناطق المتضررة في مراكز البداري والغنايم وديروط.

وأضاف أن فرق فنية من وزارة الإسكان تقوم بمعاينات ميدانية لتحديد المباني الآيلة للسقوط، تمهيدًا لإخلائها وإعادة بنائها وفق اشتراطات السلامة الإنشائية.

وشدد المحافظ على أن أعمال الإخلاء تتم بحذر ووفق إجراءات منظمة، لضمان حماية السكان، مؤكدًا أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن كريم وآمن للمواطنين.

واختتم بقوله: "لا أتصرف بصفتي محافظًا فقط، بل كمواطن من أبناء أسيوط يشعر بمعاناة أهله ويعمل من أجل مستقبلهم".