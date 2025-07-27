كتب - مختار عاشور:

لم تكن الرحلة الأخيرة التي قطعها اللواء عصام الدين عبد الله سوى خطوات نحو بداية جديدة في مشوار أمني طويل خدم فيه الوطن بعقل القائد وانضباط الضابط، لكنه غادر قبل أن يلامس مكتبه الجديد، وقبل أن يفتح ملفات العمل في محافظة الوادي الجديد، التي لم يُقدَّر له أن يتولى مسؤوليتها رسميًا.

- قائد أمني عُرف بالحسم.. واحترام الزملاء

اللواء عصام الدين عبد الله لم يكن مجرد اسم في جهاز الشرطة، بل ضابط محترف في الميدان، وقائد يحظى بثقة رؤسائه واحترام مرؤوسيه. تنقل في مواقع أمنية متعددة، وتميّز بقدرته على احتواء الأزمات، وحسن الإدارة، مع توازن فريد بين الحزم والإنسانية.

عرفه زملاؤه بأنه رجل لا يعرف التهاون في الحق، ولا يتأخر عن نداء الواجب، وكان دائمًا ما يحرص على التواجد الميداني بنفسه، يتابع، ويستمع، ويقود من الصف الأول.

- مسيرة مهنية قصيرة لكنها مؤثرة

تم تعيينه مديرًا لأمن محافظة الوادي الجديد ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية للعام 2022، بعد عمله في مناصب أمنية بارزة.

ووفقًا لما هو مدوّن في كارنيه الشرطة، فإن اللواء عصام عبد الله يعمل في مديرية أمن شمال سيناء.

يعتبر أحد القيادات الأمنية الشابة التي اختارتها الوزارة لتولي مواقع قيادية تشمل محافظات الصعيد في إطار خطة دعم الأجهزة الأمنية بكفاءات متمرسة.

- حادث مأساوي على طريق الواجب

في طريقه إلى الوادي الجديد لتسلُّم مهام عمله مديرًا للأمن، تعرّض اللواء الراحل لحادث سير مروّع على محور سمالوط، شمال محافظة المنيا.

اصطدمت سيارته، من طراز "لاند كروزر"، بجسم صلب أدى إلى إصابته بنزيف حاد في المخ نتيجة ارتطام الرأس، ليلقى ربه في مشهد صامت، وبهذه الخاتمة الصادمة طويت صفحة قائد أمني كبير.

في الحادث نفسه، أصيب رقيب الشرطة عبد الرحمن فرغلي، الحارس الشخصي، بكسر في الحوض، كما أُصيب السائق الشخصي ياسين التهامي بكسر في الفقرة القطنية الثالثة، بينما تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- النيابة تكشف أسباب الوفاة.. ولا شبهة جنائية

بإشراف من المحامي العام لنيابات شمال المنيا، عاينت النيابة العامة جثمان اللواء الراحل في مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، بحضور الدكتور محمد صلاح، مفتش الصحة، والذي أكد أن الوفاة ناتجة عن نزيف داخلي في الرأس ولا توجد أي شبهة جنائية.

- الوادي الجديد في حداد

فور انتشار الخبر، خيّم الحزن على قيادات وزارة الداخلية، وعمّ الأسى بين رجال الشرطة في المحافظات المختلفة، خصوصًا زملاؤه ممن رافقوه في مشوار خدمته الطويل.