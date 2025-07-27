"تركوه غارقًا في دمائه".. كواليس مقتل سائق "توك توك" غدرًا بأبو زعبل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في لحظة غدر، تبدلت رحلة العمل اليومية إلى مشهد جنائي مروّع، ففي منطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، عُثر على جثمان الشاب "مايكل أ."، سائق التوك توك، مقتولًا طعنًا، بعد أن جرى استدراجه من قبل مجهولين سرقوا مركبته وألقوه جثة هامدة.

- توصيلة تنتهي بجريمة

الضحية، شاب بسيط خرج كعادته كل صباح بحثًا عن لقمة العيش، لا يحمل سلاحًا ولا عداوة، فقط مفتاح "توك توك" وقلب مطمئن.

بحسب التحريات الأولية، طلب منه مجهولون توصيلهم، وبمجرد ابتعادهم عن المنطقة السكنية، انقضوا عليه طعنًا وسرقة، واستولوا على "التوك توك" وفروا هاربين، تاركينه غارقًا في دمائه.

- الإبلاغ والتحقيقات

تلقى قسم شرطة الخانكة بلاغًا بالعثور على جثمان شاب مقتول على جانب أحد الطرق الزراعية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تم التعرف على هوية المجني عليه، وتبيّن أنه من أبناء المنطقة، يُعرف بين جيرانه بالطيبة وحُسن الخلق.

جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

- التحريات: جريمة بدافع السرقة

رجّحت التحريات الأولية أن الواقعة تمت بدافع السرقة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية الجناة، من خلال فحص كاميرات المراقبة في محيط موقع الحادث وخط سير التوك توك، فضلًا عن الاستماع لشهادات شهود العيان.

وتُجري مباحث القليوبية عملية تمشيط موسعة في المناطق المجاورة، وسط ترقب من الأهالي الذين طالبوا بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.