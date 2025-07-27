حكم بإيداع وبراءة في قضية مقتل الطفل "أدهم حلمي" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدرت محكمة جنايات الطفل في كفر الشيخ، اليوم الأحد، حكمًا حضوريًا بحق ثلاثة أطفال متهمين بقتل الطفل أدهم حلمي أنيس، إثر إصابته بطلق ناري خرج بالخطأ من سلاح غير مرخص خلال مزاحٍ بين الأطفال، واستقر في رأس الضحية.

وقضت المحكمة بإيداع الطفل المتهم الرئيسي في القضية "زياد.ر" إحدى دور الرعاية، بعد تحميله المسؤولية الجنائية عن وفاة الطفل أدهم، فيما قررت براءة الطفلين الآخرين المتهمين في ذات القضية.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة تأجيل القضية إلى جلسة اليوم 27 يوليو 2025 للنطق بالحكم، وقد شهدت الجلسة تقديم دفاع أسرة المجني عليه عددًا من المستندات والمذكرات القانونية الداعمة لموقفهم.

وأعلن مستشفى بلطيم التخصصي، يوم الأربعاء 7 مايو 2025، وفاة الطالب أدهم حلمي داخل قسم العناية المركزة بعد عشرة أيام من إصابته، حيث تدهورت حالته الصحية على إثر الإصابة.

وأمر المستشار محمود الدقماق، مدير نيابة مركز البرلس، بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفل المجني عليه، وبيان سبب الوفاة، وتحديد نوع الإصابة والسلاح المستخدم، والتصريح بالدفن عقب انتهاء التشريح. كما أمر بإيداع الأطفال الثلاثة إحدى دور الرعاية على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في قتل الطفل أدهم قبل وفاته.

وتضمنت قرارات النيابة أيضًا حبس المدعو "رمضان.ا"، صاحب مكتب مقاولات يقيم بمدينة بلطيم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازته سلاحًا ناريًا غير مرخص، يُشتبه في استخدامه بالواقعة. وتم تجديد حبسه هو والأطفال الثلاثة في الميعاد القانوني من قبل محكمة البرلس الجزئية.

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة تحت إشراف المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، والتي أظهرت أن إصابة الطفل أدهم جاءت نتيجة طلق ناري استقر في الرأس، وفقًا لتقرير طبي رسمي.

كما استمعت النيابة إلى عدد من شهود العيان بعد ورود تحريات مباحث مركز شرطة البرلس التي أكدت أن السلاح المستخدم مملوك لأحد أولياء الأمور، والذي صدر بحقه قرار بالحبس الاحتياطي. وأكد التقرير الطبي أن الطلقة دخلت الرأس دون أن تخرج منه.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا بشأن الواقعة، أوضحت فيه تفاصيل التحقيقات، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام ثلاثة أطفال بالاعتداء على طفل آخر في كفر الشيخ.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى 27 أبريل الماضي، عندما تلقى مركز شرطة البرلس بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول طفل (12 عامًا) مقيم بدائرة المركز، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم. وبسؤال والده، اتهم ثلاثة طلاب مقيمين بنفس الدائرة بالاعتداء على نجله بالضرب وإحداث الإصابات به.

تم ضبط المتهمين الثلاثة، الذين أكدوا خلال التحقيقات أن الواقعة حدثت أثناء وجودهم في منزل أحدهم في غياب والديه، حيث قام أحدهم بإحضار سلاح ناري (طبنجة معدلة غير مرخصة) تعود ملكيته لوالده، وخلال عبثه به، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ وأصابت الطفل أدهم. وبعد وقوع الحادث، قاموا بسحب المصاب إلى خارج المنزل لطلب المساعدة.

تم ضبط والد الطفل المتهم الرئيسي، والسلاح المستخدم، وأقر بحيازته للسلاح غير المرخص، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت دون علمه.