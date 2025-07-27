بعد 11 عامًا.. الحياة تعود لمستشفى يخدم نصف مليون مواطن بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

في خطوة تُنهي انتظارًا دام 11 عامًا، أُعيد اليوم الأحد افتتاح مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج، ليعود الأمل لأكثر من نصف مليون مواطن في الحصول على خدمات صحية متكاملة، بعد سنوات من التوقف أثقلت كاهل أهالي المنطقة.

وقد افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، المرحلة الأولى من تشغيل المستشفى بحضور عدد من القيادات التنفيذية والنيابية ومسؤولي قطاع الصحة. ويأتي هذا الافتتاح ليشكل نقطة تحول في مستوى الرعاية الصحية بمركز دار السلام، الذي يُعد من المراكز ذات الكثافة السكانية العالية.

تشمل المرحلة الأولى التي دخلت الخدمة فعليًا، تشغيل 14 عيادة خارجية متخصصة، تغطي تخصصات رئيسية كالباطنة والجراحة والأطفال والنساء والتوليد والعظام. وإلى جانب العيادات، تم تجهيز قسمي الاستقبال والطوارئ، ومعامل التحاليل، ووحدات الأشعة، والصيدليات، لتقديم استجابة طبية عاجلة وفعالة للمواطنين.

يمتد مشروع تطوير المستشفى على مساحة 24 ألف متر مربع، ويتكون من أربعة مبانٍ متكاملة مصممة لاستيعاب كافة الأقسام الطبية الحيوية. وتشمل المنشأة غرف عمليات حديثة، ووحدات للعناية المركزة، وحضّانات للأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى وحدة متطورة للغسيل الكلوي، مما يجعله صرحًا طبيًا متكاملًا.

وأكد المحافظ أن إعادة تشغيل المستشفى تندرج ضمن الخطة القومية للدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لا سيما في صعيد مصر. كما شدد على ضرورة استكمال باقي مراحل التجهيز وفقًا لأعلى المعايير، لضمان تقديم رعاية صحية لائقة بأبناء المحافظة.