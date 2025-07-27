ذعر في بني سويف.. هبوط أرضي مفاجئ يصدّع 11 منزلًا بقرية (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

في حادث أثار حالة من القلق بين سكان قرية أبويط شمال محافظة بني سويف، تسبب هبوط أرضي مفاجئ في أحد الشوارع بظهور تصدعات في جدران 11 منزلًا، مما دفع السلطات إلى التحرك الفوري لاحتواء الموقف وتقييم حجم الأضرار.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلى إثره انتقلت فرق من الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز الواسطى إلى الموقع. وقد باشرت الفرق مهامها فورًا، حيث عملت على تأمين المنطقة ومعاينة الأضرار التي لحقت بالمنازل المتأثرة.

ويعكف حاليًا فريق من الفنيين المختصين على فحص موقع الهبوط بدقة، بهدف تحديد أسبابه الفنية وتقييم مدى تأثيره على سلامة المباني المجاورة. بينما حُرّر محضر رسمي بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.