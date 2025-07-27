بعد انهيار أجزاء منه.. إخلاء عقار بالعطارين في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انهار أحد العقارات القديمة جزئيًا في منطقة العطارين وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، دون وقوع إصابات، فيما تم إخلاء السكان كإجراء احترازي، لحين فحص حالة المبنى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم كائن في 11 شارع المقدسي بمنطقة العطارين.

انتقل مأمور وضباط القسم، ومسؤولو حي وسط، ترافقهم قوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ.

وتبيّن من المعاينة أن العقار بناء قديم، وجرى إخلاؤه من السكان بشكل آمن دون أي إصابات، فيما جرى فرض كردون أمني بمحيطه.

وقررت الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية إخلاء العقار من السكان دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

حُرر المحضر إداري قسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.