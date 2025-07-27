إعلان

بعد انهيار أجزاء منه.. إخلاء عقار بالعطارين في الإسكندرية

05:57 م الأحد 27 يوليو 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انهار أحد العقارات القديمة جزئيًا في منطقة العطارين وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، دون وقوع إصابات، فيما تم إخلاء السكان كإجراء احترازي، لحين فحص حالة المبنى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم كائن في 11 شارع المقدسي بمنطقة العطارين.

انتقل مأمور وضباط القسم، ومسؤولو حي وسط، ترافقهم قوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ.

وتبيّن من المعاينة أن العقار بناء قديم، وجرى إخلاؤه من السكان بشكل آمن دون أي إصابات، فيما جرى فرض كردون أمني بمحيطه.

وقررت الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية إخلاء العقار من السكان دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

حُرر المحضر إداري قسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اخلاء عقار انهيار عقار العطارين الاسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الدولار يتراجع 23 قرشا في البنوك بنهاية تعاملات الأحد
سبب انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالجيزة وموعد عود التيار - بيان رسمي
ثلاث مناطق فقط.. تفاصيل الهدنة التي أعلنتها إسرائيل في غزة
45 درجة في الظل.. الطقس: بدء ذروة الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد