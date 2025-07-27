أسيوط ـ محمود عجمي:

قال يسري حسن زكي، أحد المتضررين من حادث انهيار العقار القديم المكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الفواخير بحي غرب مدينة أسيوط، إن الانهيار ألحق أضرارًا جسيمة بمنزله الملاصق للعقار المنهار، والذي تقيم فيه ثلاث أسر من عائلته.

وأوضح زكي أن شقيقه، الذي كان يستعد للزواج، فقد "العِبشة" الخاصة بشقته نتيجة تهدمها بالكامل، مشيرًا إلى أن الطابق الرابع من منزله قد انهار، بينما تعرض الطابقان الثاني والثالث لأضرار هيكلية خطيرة، ما جعل المنزل غير صالح للسكن.

ووجه زكي الشكر للواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على سرعة استجابته لاستغاثات الأهالي، مطالبًا بتوجيه إدارة حي غرب لتوفير سكن بديل لأسرته المكونة من عشرة أفراد، بينهم والدته وثلاثة أشقاء، قائلًا: "منذ وقوع الحادث ونحن نعيش في الشارع بلا مأوى".

وأشار إلى أن منطقة الفواخير تعاني من مشكلات بنيوية قديمة، حيث تعود أغلب المباني لأكثر من 35 عامًا، وتتعرض لتأثيرات سلبية من المياه الجوفية نظرًا لقربها من ترعة نجع حمادي، فضلًا عن انخفاض مستوى الأرض بنحو 6 أمتار عن الشارع الرئيسي، ما يزيد من خطورة الوضع الإنشائي للمنازل.

وأجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية لمعاينة موقع انهيار العقار المكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الفواخير التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، والذي أسفر عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 77 عامًا، وإصابة 3 أشخاص آخرين، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ثلاثة أشخاص أحياء من تحت الأنقاض.

وكانت غرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور، تم الدفع بقوات الحماية المدنية ووحدات الإنقاذ السريع وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تم فرض طوق أمني حول العقار، وقطع المرافق الأساسية من كهرباء وغاز ومياه، حفاظًا على أرواح المواطنين.

ورافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم ممدوح جبر رئيس حي غرب، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والشيماء عبد المعطي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد اللواء هشام أبو النصر متابعته المستمرة للحادث منذ لحظاته الأولى، مشددًا على أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم اللازم. كما وجه بتشكيل لجنة هندسية متخصصة من مديرية الإسكان لمعاينة العقار المنهار وفحص المباني المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان أمن السكان.

وفي إطار الدعم الاجتماعي، كلف المحافظ مديرية التضامن بسرعة التدخل لتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة، وتوفير سكن بديل لثلاث أسر تضررت من الحادث، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للمصاب الذي تم نقله إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتسريع أعمال الحصر والتقييم الفني للعقار، مؤكدًا أن سلامة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة، ولا مجال للتهاون فيها.