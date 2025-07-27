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ضبط كبده مجهولة المصدر وتحرير 50 محضرا في حملة بجنوب سيناء

04:41 م الأحد 27 يوليو 2025
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    حملات التموين
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    مراقبة الأسواق
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جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة تموينية موسعة بجميع مدن المحافظة لمتابعة انتظام سير عمل المخابز، والتزامها بالمواصفات المقررة، والأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعارها المحددة، ومتابعة محطات المواد البترولية.

وقال المهندس أيمن عبدالغني محمد، وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 50 محضرًا متنوعًا، بواقع 11 محضر بيع بأزيد، و10 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر مجهولة المصدر، و24 محضر عدم إعلان عن أسعار المنتجات الغذائية، ومحضر لمخبز بإنتاج خبز غير مطابقة للمواصفات، وضبط 30 كيلو جرام كبده مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي على مستوى مدن المحافظة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد مبارك، ومحافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية.

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حملات التموين جنوب سيناء كبده
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