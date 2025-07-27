الدقهلية – رامي محمود:

رغم حرارة الشمس القاسية، يقف الأمين إبراهيم صالح، من قوة إدارة مرور الدقهلية، ثابتًا في موقعه عند مدخل كوبري طلخا، الفاصل بين مدينتي المنصورة وطلخا، يؤدي عمله بابتسامة دافئة وروح خفيفة جعلته حديث الشارع ورواد التواصل الاجتماعي.

دون تذمر أو كلل، يقضي أكثر من 8 ساعات متواصلة ينظم المرور، لا يحمل دفتر مخالفات، بل يحمل قلبًا كبيرًا يساعد كبار السن والمارة، ويستقبل الأطفال بتحية يبادلونه فيها الحب والإعجاب، محبته تجاوزت حدود المدينة، إذ يحرص مواطنون من محافظات مجاورة على زيارته والتقاط الصور التذكارية معه، تقديرًا لروحه الطيبة وأدائه الإنساني في العمل.

الأمين إبراهيم، الذي يقف في الميدان منذ أكثر من 20 عامًا، لم ترد عنه شكوى، ولم يتردد يومًا في تقديم المساعدة، ليصبح نموذجًا نادرًا لفرد شرطة يؤدي عمله بإخلاص لافت، وسط مطالب شعبية بتكريمه رسميًا من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ومنحه رحلة عمرة أو حجًا تقديرًا لعطائه.

في بث مباشر أجرته صفحة "مصراوي" على فيسبوك، رصدت لحظات التقدير الكبيرة التي يحظى بها، حيث توقفت سيارات لتقديم المياه والمناديل له في الحر الشديد، لكنه يرفض تلقيها، مكتفيًا برضا ضميره وابتسامة الناس.

يقول أحد المواطنين: "جئت من دكرنس خصيصًا لالتقاط صورة معه.. لم أصدق ما رأيته بعيني هذا الرجل مثال نادر لفرد أمن يحب عمله ويحبه الناس."