اشتهر بدهان جسده.. بورسعيد تشيع جنازة "السمعة" أشهر مشجعي المصري - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شيعت جماهير بورسعيد، اليوم الأحد، جنازة السيد حسن الشهير بـ"السمعة البورسعيدي" الذي اشتهر بدهان جسده بألوان علم النادي المصري الأبيض والأخضر خلال المباريات الكبرى وكان أشهرها نهائي كأس مصر عام 1998 التي حصدها الفريق البورسعيدي، كما أقدم على دهان جسده بألوان علم مصر خلال مباريات منتخب مصر.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين المشيعين من جماهير النادي المصري وأفراد أسرته خلال تشييع الجنازة من مسجد الحسين إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في شارع كسرى، واختلطت الدموع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونعى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، بخالص الحزن والأسى، وفاة مشجع النادي الذي عمل كأحد مسئولي الملاعب بالنادي، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.