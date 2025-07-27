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بالصور- استرداد 105 أفدنة من أراضي أملاك الدولة في الأقصر

02:19 م الأحد 27 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    استرداد أراضي أملاك الدولة
  • عرض 5 صورة
    استرداد أراضي أملاك الدولة
  • عرض 5 صورة
    استرداد أراضي أملاك الدولة
  • عرض 5 صورة
    استرداد أراضي أملاك الدولة
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الأقصر – محمد محروس:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، برئاسة أحمد حسن أبو الحسن، حملة موسعة أسفرت عن استرداد 105 أفدنة من أراضي أملاك الدولة، التي لم يثبت جدية واضعي اليد في إجراءات التقنين.

شملت الحملة استرداد 51 فدانًا زراعيًا بمدينة الطود، و24 فدانًا بقرية العديسات قبلي، و30 فدانًا بقرية المريس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة باستعادة حقوقها والتعامل الحازم مع مخالفات أراضي الدولة.

شارك في الحملة كل من خالد محمد عطيتو نائب رئيس المركز، وعبد الرزاق القاضي رئيس الوحدة المحلية لقرية المريس، إلى جانب مسؤولي أملاك الدولة سيد بعيري وسامي عبادي.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، وضبط ملف تقنين وضع اليد، من خلال حملات مكثفة لإزالة أي تعديات غير قانونية، وتعزيز الانضباط في منظومة الأملاك العامة.

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استرداد أراضي أملاك الدولة الأقصر مدينة الطود أحمد حسن أبو الحسن
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