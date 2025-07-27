الإسماعيلية- أميرة يوسف:

نجح فريق طبي بمستشفى جامعة قناة السويس في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من القصبة الهوائية وإعادة توصيلها، في إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المستشفيات الجامعية في مجال الجراحات المتقدمة.

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تواصل دعمها الكامل لمستشفياتها الجامعية، إيمانًا بدورها في خدمة المجتمع من خلال تقديم رعاية صحية متطورة تعتمد على كوادر طبية متميزة وإمكانيات قادرة على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة. وأضاف أن هذه الجراحة الدقيقة التي أُجريت بقسم جراحة القلب والصدر تعكس التقدم المستمر في مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل مستشفى الجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمدير التنفيذي لها، أن المريض كان يعاني من ضيق شديد في القصبة الهوائية نتيجة مضاعفات لحادث سابق أسفر عن نزيف في المخ والبقاء لفترة طويلة على جهاز التنفس الصناعي، ما استدعى التدخل الجراحي بعد فشل محاولات العلاج المتكرر بالمنظار. وأكد أن نجاح الجراحة جاء نتيجة التنسيق الكامل بين الأقسام الطبية المختلفة، مشيدًا بالدور الكبير لفريق التخدير والتمريض.

وأشار الدكتور محمد عمرو، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، إلى أن الفريق بدأ بتوسيع مبدئي للقصبة الهوائية لتخفيف الحالة الطارئة، وبعد تقييم دقيق، تقرر إجراء استئصال للجزء المتضيق من القصبة وإعادة توصيلها بشكل مباشر، وهي عملية تتطلب درجة عالية من الدقة لتفادي أي مضاعفات. وأضاف أن المريض غادر العناية المركزة بعد أربعة أيام فقط من الجراحة، وخرج من المستشفى في حالة مستقرة، وهو زمن قياسي بالنظر إلى طبيعة التدخل الجراحي.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية كلًا من الدكتور محمد عبد الفتاح، مدرس جراحة القلب والصدر، والمدرسين المساعدين: الدكتور محمد لطفي، الدكتور عمرو شلبي، الدكتور أحمد الوكيل، الدكتور محمد موسى، والدكتور عبد القادر حمدي، إضافة إلى الأطباء المقيمين: الدكتور عبد الرحمن سمير، الدكتور أحمد الشهيدي، الدكتور أسامة كامل، والدكتور أحمد عبد الغني. كما شارك من قسم التخدير كل من الدكتورة ياسمين عامر، مدرس التخدير، والدكتورة خلود خليل، مدرس مساعد.

ووجّه قسم جراحة القلب والصدر الشكر لإدارة المستشفيات الجامعية، وللدكتور أحمد مهدي مدير العمليات، والسيدة سحر عبد الوارث مدير هيئة التمريض، تقديرًا لدورهم في إنجاح الجراحة، إلى جانب طاقم تمريض العمليات: مس هدى صبحي، مستر مصطفى، مس أحلام، مس ندى، مس آلاء، مستر حسن، مستر عماد، مستر رشاد، وطاقم تمريض عناية القلب والصدر: مس داليا (مشرفة العناية)، مستر بكر، مستر حسن، مستر مسعد، مستر محمد فتحي، مس آية، مس ولاء، مس إيمان، مس منى، ومس هاجر.

ويؤكد هذا الإنجاز الطبي مكانة مستشفيات جامعة قناة السويس كمركز رائد في الجراحات الدقيقة، بفضل ما تمتلكه من خبرات طبية عالية وتكامل بين التخصصات المختلفة، مع الاستمرار في الالتزام بتقديم خدمات صحية متطورة تواكب أحدث المعايير وتُسهم في تحسين جودة حياة المرضى.