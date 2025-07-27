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وكيل تعليم الأقصر يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني وتدريب "التجربة السنغافورية"

01:30 م الأحد 27 يوليو 2025
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الأقصر- محمد محروس:

أجرى الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من مدارس إدارة الأقصر التعليمية تزامنًا مع انطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الجاري.

وشملت الجولة مدرستي الأقصر الإعدادية بنات والأقصر الإعدادية بنات الجديدة، حيث اطمأن وكيل الوزارة على سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة، مشيدًا بالاستعدادات التي قامت بها إدارتي المدرستين لتوفير المناخ الملائم للطالبات لأداء امتحاناتهن في سهولة ويسر.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور صفوت جارح على هامش التدريب القائم ضمن «التجربة السنغافورية في التعليم» والمقام بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، والذي يستهدف مجموعة متنوعة من معلمين من كافة مدارس إدارة الأقصر التعليمية، بما يسهم في تطوير أساليب التدريس والارتقاء بالمستوى المهني للكوادر التربوية.

وأشاد "جارح" بأهمية تلك التدريبات النوعية التي تهدف إلى تطوير قدرات المعلمين وصقل مهاراتهم، بما يواكب متطلبات التطوير المستمر للعملية التعليمية، مؤكدًا أن الاستثمار في المعلم هو الركيزة الأساسية للارتقاء بمستوى التعليم داخل المحافظة.

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وكيل تعليم الأقصر لجان امتحانات امتحانات الدور الثاني التجربة السنغافورية
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