أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية لمعاينة موقع انهيار العقار المكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الفواخير التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، والذي أسفر عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 77 عامًا، وإصابة 3 أشخاص آخرين، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ثلاثة أشخاص أحياء من تحت الأنقاض.

وكانت غرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور، تم الدفع بقوات الحماية المدنية ووحدات الإنقاذ السريع وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تم فرض طوق أمني حول العقار، وقطع المرافق الأساسية من كهرباء وغاز ومياه، حفاظًا على أرواح المواطنين.

ورافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم ممدوح جبر رئيس حي غرب، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والشيماء عبد المعطي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد اللواء هشام أبو النصر متابعته المستمرة للحادث منذ لحظاته الأولى، مشددًا على أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم اللازم. كما وجه بتشكيل لجنة هندسية متخصصة من مديرية الإسكان لمعاينة العقار المنهار وفحص المباني المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان أمن السكان.

وفي إطار الدعم الاجتماعي، كلف المحافظ مديرية التضامن بسرعة التدخل لتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة، وتوفير سكن بديل لثلاث أسر تضررت من الحادث، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للمصاب الذي تم نقله إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتسريع أعمال الحصر والتقييم الفني للعقار، مؤكدًا أن سلامة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة، ولا مجال للتهاون فيها.