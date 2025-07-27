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بالصور- إصابة 19 عاملًا في تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل ببورسعيد

11:56 ص الأحد 27 يوليو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل
  • عرض 6 صورة
    تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل
  • عرض 6 صورة
    تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل
  • عرض 6 صورة
    تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل
  • عرض 6 صورة
    تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 19 عامل، صباح اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارتين إحداها أتوبيس يقل عمال يعملون بأحد مصانع الاستثمار بالمنطقة الصناعية ببورسعيد مع سيارة نقل "مقطورة" وذلك جنوب بورسعيد.

تلقت مديرية أمن بورسعيد بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع جنوب المحافظة أسفر عن وقوع إصابات بين الركاب، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث لنقل المصابين في الوقت الذي كثف رجال الشرطة والمرور جهودهم لتسيير الحركة المرورية على الطريق.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد 11 مصابًا جراء الحادث، بينما تم نقل 8 مصابين إلى مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، وجار تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر، والتحري حول ملابسات الحادث وأسباب الواقعة.

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تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بورسعيد اصابة عمال
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