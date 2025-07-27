بالصور- محافظ أسوان يتفقد محطة جبل شيشة لمياه الشرب بالشلال

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، محطة جبل شيشة لمياه الشرب بالشلال لمتابعة جهود تحسين الأداء ورفع الكفاءة بالمحطة، بما ينعكس على انتظام تدفق مياه الشرب بالشكل المطلوب بالمحطة التى تخدم أكثر من 60% من سكان مدينة أسوان.

وقدم المحافظ شكره للإنجازات التى تمت فى وقت قياسى بقطاع مياه الشرب لتحسين جودة المياه وتوافرها بالكميات المناسبة داخل المناطق الساخنة، وهو الذى يأتى ضمن حزمة من المشروعات الخاصة بالخطة العاجلة لاستدامة مياه الشرب بمدينة أسوان، مشيداً بالرؤية المبتكرة للتعامل مع المشاكل العامة بأسلوب علمى لوضع الحلول العاجلة والمستقبلية الهادفة لمواجهة التحديات بخطة منهجية ومدروسة لتصبح حلول جذرية من أجل القضاء نهائياً على أى مشاكل أو شكاوى متعلقة.

وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب بعض المواطنين الذين التقى بهم، موجهاً المسئولين لسرعة وضع الحلول الفورية وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة بالشكل المطلوب.