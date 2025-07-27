التوريد مستمر.. المنيا تتخطى نصف مليون طن قمح في موسم 2025

المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها إلى الصوامع والشون المعتمدة بالمحافظة منذ بدء موسم التوريد لعام 2025، بلغ 516 ألفًا و435 طنًا و319 كيلوجرامًا، في مؤشر يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي الأول.

وأكد المحافظ انتظام العمل داخل كافة مواقع الاستلام المعتمدة بجميع مراكز المحافظة، مشيرًا إلى وجود متابعة ميدانية يومية لضمان تيسير إجراءات التوريد أمام المزارعين والالتزام الكامل بالضوابط والمعايير التي حددتها وزارة التموين.

وأوضح محافظ المنيا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولاً بأول، والتدخل الفوري لحل أية معوقات، بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة والجهات الرقابية، بما يضمن موسم توريد آمن وناجح.

وشدد المحافظ على أهمية تحقيق المستهدفات المخططة خلال الموسم الحالي، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من الحبوب وتقليل الفجوة الاستيرادية، لدعم منظومة الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن لجانًا فنية متخصصة تتولى أعمال الفحص الدقيق لكميات القمح الموردة، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير يومية لرصد حركة التوريد وتقييم جودة المحصول.