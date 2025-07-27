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اشتهر بدهان جسده.. وفاة "السمعة" أشهر مشجعي النادي المصري في بورسعيد - صور

02:35 ص الأحد 27 يوليه 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أحد أشهر مشجعي النادي المصري المُلقب بـ "السمعة البورسعيدي".

واشتهر "السمعة" بدهان جسده بألوان علم النادي المصري الأبيض والأخضر خلال المباريات الكبرى، إذ كان أشهرها نهائي كأس مصر عام 1998 التي حصدها الفريق البورسعيدي، كما أقدم على دهان جسده بألوان علم مصر خلال مباريات منتخب مصر.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين جماهير بورسعيد عقب وفاة أحد أشهر مشجعي النادي المصري، في الوقت الذي من المنتظر أن تُعلن أسرة الفقيد الراحل عن موعد تشييع جثمان مشجع النادي الساحلي.

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