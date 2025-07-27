اللواء "علاء الدين عامر".. من هو مدير أمن المنوفية الجديد؟



المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة لهذا العام 2025، عقب اجتماعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ شملت الحركة تكليف اللواء علاء الدين عامر يونس أحمد، مديرًا لمديرية الأمن بالمنوفية.

اللواء علاء عامر يونس الجاحر ولد في محافظة أسيوط، وشقيق والده اللواء يونس الجاحر عضو مجلس النواب عن دائرة ديروط.

تقلد "عامر" العديد من المناصب في وزارة الداخلية آخرها شغل منصب نائبًا لمدير أمن الجيزة، حتى أعلن وزير الداخلية قبل ساعات تكليفه مديرًا لأمن المنوفية خلفًا للواء محمود الكموني.

جدير بالذكر، أن حركة التنقلات لعام 2025، جائت لتشمل تعديلات واسعة في صفوف مساعدي الوزير والقيادات الوسطى، إذ تضمنت نقل عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن ونوابهم، ومديري إدارات البحث الجنائي، إلى جانب تصعيد عدد من الكفاءات الشابة لتولي مناصب قيادية بمختلف مديريات الأمن.