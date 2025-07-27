إعلان

اللواء "علاء الدين عامر".. من هو مدير أمن المنوفية الجديد؟

01:40 ص الأحد 27 يوليو 2025

اللواء علاء عامر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة لهذا العام 2025، عقب اجتماعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ شملت الحركة تكليف اللواء علاء الدين عامر يونس أحمد، مديرًا لمديرية الأمن بالمنوفية.

اللواء علاء عامر يونس الجاحر ولد في محافظة أسيوط، وشقيق والده اللواء يونس الجاحر عضو مجلس النواب عن دائرة ديروط.

تقلد "عامر" العديد من المناصب في وزارة الداخلية آخرها شغل منصب نائبًا لمدير أمن الجيزة، حتى أعلن وزير الداخلية قبل ساعات تكليفه مديرًا لأمن المنوفية خلفًا للواء محمود الكموني.

جدير بالذكر، أن حركة التنقلات لعام 2025، جائت لتشمل تعديلات واسعة في صفوف مساعدي الوزير والقيادات الوسطى، إذ تضمنت نقل عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن ونوابهم، ومديري إدارات البحث الجنائي، إلى جانب تصعيد عدد من الكفاءات الشابة لتولي مناصب قيادية بمختلف مديريات الأمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء علاء عامر حركة تنقلات الشرطة 2025 الشرطة مدير أمن المنوفية المنوفية أمن المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغييرات كبرى في القاهرة والجيزة والقليوبية.. وجوه أمنية جديدة لقيادة العاصمة
عاطف خالد للأمن الوطني وأبوشميلة للجيزة.. حركة تنقلات الداخلية 2025
برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025