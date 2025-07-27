3 مصابين فى انهيار جزئي لعقار شرق الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 3 مواطنين، اليوم السبت، إثر انهيار جزئي لعقار قديم مكون من 3 طوابق في منطقة الرمل بحي شرق في الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بانهيار العقار رقم 2 شارع أرض المفتى القديمة بدائرة القسم ووجود مصابين.

انتقل مأمور وضباط القسم، و مسئولي حي شرق رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم،مساحته حوالى 50 متر تقريبا، مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بكل دور شقة سكنية واحدة، وانهيار جزء من أرضية الطابق الأول، على الطابق أسفله.

أسفر الانهيار عن إصابة 3 أشخاص من قاطني شقة الطابق الأول بكسور وكدمات، وجرى نقلهم إلى مستشفى جمال عبد الناصر وشرق المدينة لتلقي العلاج اللازم، ووضع كردون حول العقار حفاظاً على سلامة المارة.

ووفقا لحي شرق ، العقار المنهار صادر له قرار ترميم رقم 562 لسنة 1983 ولم ينفذ.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.