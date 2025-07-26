حركة تنقلات الشرطة 2025.. من هو مدير أمن الدقهلية الجديد؟

الدقهلية ـ رامي محمود:

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم السبت، حركة الترقيات والتنقلات السنوية لضباط الشرطة لعام 2025، والتي شهدت تعيين اللواء عصام صلاح الدين أحمد هلال مديرًا لأمن الدقهلية، خلفًا للواء حسام الدين عبد العزيز، الذي جرى تصعيده مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية (السجون).

اللواء عصام هلال، ابن مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، يتمتع بمسيرة مهنية حافلة بالمناصب القيادية، حيث شغل سابقًا منصب مدير أمن دمياط، وقبل ذلك كان مساعد مدير أمن الشرقية للشؤون المالية والإدارية، كما تولى منصب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، وحكمدار قطاع الجنوب بنفس المديرية، وتدرج حتى أصبح نائبًا لمدير أمن الشرقية، قبل تعيينه مديرًا لأمن دمياط وصولاً إلى قيادة أمن الدقهلية.

تضمنت الحركة العامة لوزارة الداخلية الإبقاء على اللواء محمد محمد عز مديرًا للمباحث الجنائية بالدقهلية، والعميد محمد الحسيني رئيسًا لمباحث المديرية. كما جرى الإبقاء على اللواء علي خضر واللواء مهدي محمد مهدي كمساعدين لمدير الأمن.

وشهدت الحركة ترقية اللواء أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، ليصبح مساعدًا لمدير الأمن.

تهدف الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 – 2026 إلى تطوير الأداء الأمني وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية الراهنة.

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