إعلان

حركة تنقلات الشرطة 2025.. من هو اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة الجديد؟

11:28 م السبت 26 يوليو 2025

اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة الجديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء محمد عمارة مديرًا لأمن محافظة البحيرة، خلفًا للواء محمود هويدي، وذلك ضمن حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2025، والتي تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتعزيز الأداء الأمني في المحافظات.

ويُعد اللواء محمد عمارة من القيادات الأمنية البارزة بوزارة الداخلية، حيث شغل مؤخرًا منصب حكمدار الإسكندرية، وتمكن خلال فترة عمله من تحقيق نجاحات ملموسة في ملفات الأمن العام، وملاحقة الخارجين عن القانون، وضبط عناصر الإجرام، ما جعله يحظى بثقة القيادات العليا.

وينتمي عمارة إلى محافظة كفر الشيخ، حيث وُلد بمركز سيدي سالم، ويُعرف بانضباطه الشديد وحزمه الميداني، إلى جانب تمتعه بسمعة طيبة في الأوساط الشرطية، ما يُعزز التوقعات باستمرار جهود فرض الأمن والانضباط داخل محافظة البحيرة.

اقرأ أيضًا:

تجديد ثقة للمرة الثانية.. ماذا نعرف عن اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ؟

حركة تنقلات الشرطة 2025.. من هو اللواء محمد هشام مدير أمن قنا الجديد؟

اللواء حسام الدين الدح يستمر مديرًا لأمن السويس.. ماذا نعرف عنه؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنقلات الشرطة 2025 محمد عمارة مدير أمن البحيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغييرات كبرى في القاهرة والجيزة والقليوبية.. وجوه أمنية جديدة لقيادة العاصمة
عاطف خالد للأمن الوطني وأبوشميلة للجيزة.. حركة تنقلات الداخلية 2025
برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025