البحيرة - أحمد نصرة:

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء محمد عمارة مديرًا لأمن محافظة البحيرة، خلفًا للواء محمود هويدي، وذلك ضمن حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2025، والتي تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتعزيز الأداء الأمني في المحافظات.

ويُعد اللواء محمد عمارة من القيادات الأمنية البارزة بوزارة الداخلية، حيث شغل مؤخرًا منصب حكمدار الإسكندرية، وتمكن خلال فترة عمله من تحقيق نجاحات ملموسة في ملفات الأمن العام، وملاحقة الخارجين عن القانون، وضبط عناصر الإجرام، ما جعله يحظى بثقة القيادات العليا.

وينتمي عمارة إلى محافظة كفر الشيخ، حيث وُلد بمركز سيدي سالم، ويُعرف بانضباطه الشديد وحزمه الميداني، إلى جانب تمتعه بسمعة طيبة في الأوساط الشرطية، ما يُعزز التوقعات باستمرار جهود فرض الأمن والانضباط داخل محافظة البحيرة.

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