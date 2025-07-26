حركة تنقلات الشرطة 2025.. من هو اللواء حاتم حسن مدير أمن المنيا الجديد؟

المنيا- جمال محمد:

اعتمد اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة 2025، ضمن خطة الوزارة للارتقاء بآليات العمل الشرطى وتطويرها لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

وشهدت محافظة المنيا تولي اللواء حاتم حسن أحمد مديراً للأمن، خلفاً للواء مجدي سالم.

ويعد اللواء حاتم حسن من الكفاءات الشرطية الكبيرة، ومعروف عنه قوة القيادة في مشواره الطويل بالداخلية، وكان آخرها توليه منصب حكمدار مديرية أمن مرسى مطروح.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشبابية لتعظيم الاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى، وإعداد جيل جديد من القيادات الشرطية المستقبلية.

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