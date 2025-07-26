الفيوم - حسين فتحي:

أكد اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، أن فترة ولايته الثانية ستشهد تطورًا كبيرًا في مواجهة الخارجين عن القانون ومن يحتلون حرم الطرق ويروعون المواطنين، إضافة إلى استمرار الحملات المرورية المكثفة لضبط كافة الطرق بأنحاء المحافظة.

وأوضح اللواء عزت أن الفترة القادمة ستشهد تفاعلًا أكبر مع المواطنين، وتهدف إلى القضاء على كل ما يعكر أمنهم، مشيرًا إلى أنه سيوجه الضباط، فور صدور الحركة الداخلية، بضرورة حسن معاملة المواطنين في كافة أقسام الشرطة، كما أكد التزامه بلقاء المواطنين والاستماع لشكواهم أينما وجدوا.

يُذكر أن اللواء أحمد عزت تولى منصب مدير أمن الفيوم بقرار من وزير الداخلية العام الماضي، وجرى تجديد الثقة به ليستمر لفترة ثانية.

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