أسوان - إيهاب عمران:

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، والتي جاءت هذا العام مواكبة للتطورات المتسارعة في المشهد الأمني، وحرصت على الدمج بين عنصر الخبرة والكفاءة، وتصعيد الكوادر الشابة لتولي مناصب قيادية ضمن توجه الدولة في تجديد الدماء وضخ طاقات جديدة في شرايين الجهاز الأمني.

وتضمنت الحركة تعيين اللواء عبد الله عبد الهادي جلال عبد الله عصر مديرًا لأمن محافظة أسوان، خلفًا للواء محمد أبو الليل، الذي تم تصعيده لتولي منصب مساعد الوزير لقطاع جنوب الصعيد.

ويعد اللواء عبد الله عصر أحد القيادات الأمنية المتميزة داخل وزارة الداخلية، ويتمتع بسجل حافل في مجال العمل الأمني، حيث تقلد عددًا من المناصب القيادية المهمة، من بينها: مساعد مدير أمن القاهرة، ونائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كما عمل مديرا لإدارة البحث الجنائي بعدد من المحافظات.

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