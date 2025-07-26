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احتفالا بالعيد القومي.. افتتاح شاطئ لذوي الهمم وتطوير ميادين بالإسكندرية -صور

10:32 م السبت 26 يوليو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    افتتاح شاطئ لذوي الهمم وتطوير ميادين بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    افتتاح شاطئ لذوي الهمم وتطوير ميادين بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    افتتاح شاطئ لذوي الهمم وتطوير ميادين بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    افتتاح شاطئ لذوي الهمم وتطوير ميادين بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    افتتاح شاطئ لذوي الهمم وتطوير ميادين بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    افتتاح شاطئ لذوي الهمم وتطوير ميادين بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    افتتاح شاطئ لذوي الهمم وتطوير ميادين بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    افتتاح شاطئ لذوي الهمم وتطوير ميادين بالإسكندرية
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

افتتح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، ميداني "الإسكندرية موجة حب" المعروف باسم ميدان دنشواي بشارع أبو قير، و"إسكندرية مهد الحضارات" المعروف باسم ميدان الأهرام بشارع المشير بمنطقة سيدي جابر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما بالتعاون مع المجتمع المدني، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأوضح المحافظ أن تطوير الميادين والمناطق الحيوية يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الحياة في المدينة، مشددًا على أن الإسكندرية، بتاريخها العريق وتنوعها الثقافي، تستحق أن تتزين في كل مناسبة. ووجّه الشكر للجهات المشاركة في هذا الجهد الوطني.

وتوجّه محافظ الإسكندرية إلى شاطئ "أبطال التحدي" المجاني، المخصص لذوي الهمم بمنطقة رأس التين بحي الجمرك، لتفقد معرض الحرف اليدوية المُقام على الشاطئ، والذي تضمن مشغولات وإكسسوارات ومنتجات يدوية نفذها شباب من أصحاب القدرات الخاصة.

وأشاد المحافظ بدور ذوي الهمم في الحياة العامة، مؤكدًا أن دعمهم وتمكينهم يمثل أولوية للمحافظة، في إطار رؤية الدولة لدمجهم ضمن خطط التنمية المجتمعية.

واختتمت الفعاليات بعروض بحرية شاركت فيها وحدات شراعية مصرية، إلى جانب عرض موسيقي عسكري نظمته الفرقة الموسيقية للقوات المسلحة أمام تمثال الجندي المجهول بحي الجمرك، ما أضفى على المناسبة طابعًا احتفاليًا وطنيًا عكس روح الاعتزاز بتاريخ مصر العسكري وحضارة مدينة الإسكندرية.

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أحمد خالد محافظ الاسكندرية شاطئ ذوي الهمم الاسكندرية
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