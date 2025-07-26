انهيار عقار بأسيوط.. إنقاذ 3 مواطنين والبحث عن سيدة تحت الأنقاض - صور

أسيوط- محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، من إنقاذ ثلاثة مواطنين عقب انهيار عقار سكني مكوّن من ثلاثة طوابق بمنطقة الفواخير بحي غرب مدينة أسيوط، فيما تتواصل جهود البحث عن سيدة مسنّة لا تزال تحت الأنقاض.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار كامل لعقار سكني بالمنطقة المذكورة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انهيار العقار بالكامل. وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال كل من: عبدالنبي ز.ح (85 عامًا)، أحلام ع.ع (52 عامًا)، وميرنا ن.ح (20 عامًا)، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل فرق الإنقاذ أعمال التمشيط والبحث باستخدام المعدات الثقيلة وكلاب الإنقاذ، في محاولة للوصول إلى السيدة المفقودة تحت الركام.

كما تم إخطار شركة الكهرباء والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتأمين الموقع، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول العقار المنهار حفاظًا على سلامة المواطنين وتيسير عمليات الإنقاذ.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الانهيار.

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