اللواء حسام الدين الدح يستمر مديرًا لأمن السويس.. ماذا نعرف عنه؟

السويس- حسام الدين أحمد:

اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات ضباط الشرطة للعام الحالي 2025، وشملت الحركة تجديد الثقة في اللواء حسام الدين أحمد الدُح مديرًا لأمن محافظة السويس.

وتولى اللواء حسام الدين الدًح العمل مديرا لأمن السويس في نهاية يوليو العام الماضي، وخَلف آنذاك اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس السابق.

وتدرج اللواء حسام الدين الدح، بين عدد من المناصب الشرطية حتى وصل إلى رتبة لواء، إذ جرى تصعيده في يناير 2024 مديرا للإدارة العامة لمباحث السياحة في الحركة التي اعتمدها وزير الداخلية مطلع العام الماضي.

وعمل اللواء الدح في عدة مواقع شرطية، اكتسب خلالها خبرة كبيرة من بينها العمل مأمور قسم شرطة عين شمس، قبل ترقيته وتكليفه بالعمل مفتش المباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام.

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