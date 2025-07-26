الأقصر-محمد محروس:

في حركة تنقلات الشرطة لعام 2025، التي أعلن عنها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تم تجديد الثقة في اللواء محمد أحمد سعد الدين الصاوي ليبقى مديرًا لأمن الأقصر.

يُعد اللواء محمد الصاوي، ابن محافظة المنيا، أحد الكفاءات الأمنية التي تدرجت في المناصب داخل مديرية أمن الأقصر، فقد تولى سابقًا قطاع التفتيش بالمديرية لمدة عام، ثم انتقل لمحافظة أخرى قبل أن يعود ليشغل منصب مساعد مدير أمن لعامين.

بعد ذلك، ترقى إلى نائب مدير الأمن لمدة عام، ثم حكمدار الأقصر، وصولًا إلى منصبه الحالي كـمدير للأمن.

حاز اللواء الصاوي على تقدير كبير خلال مسيرته، حيث حصل على العديد من الأوسمة وأنواط التكريم، وفي يناير 2023، كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71 تقديرًا لجهوده خلال عمله كحكمدار للمحافظة، كما نال وسام الامتياز من الطبقة الأولى من وزارة الداخلية في نفس العام.

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