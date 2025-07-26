بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، خالص الشكر والتقدير للواء تامر السمرى، مدير أمن بورسعيد السابق، على جهوده المخلصة وتفانيه في أداء واجبه خلال فترة توليه مديرًا لأمن بورسعيد متمنيا له التوفيق في مهام منصبه الجديد مساعداً لوزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا.

كما قدم محافظ بورسعيد التهنئة إلى اللواء محمد محمد خليل الجمسي بمناسبة صدور قرار تعيينه مديرًا لأمن بورسعيد، ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية لعام 2025، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، مؤكدًا على استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الأمن في سبيل خدمة المواطن وتعزيز منظومة الأمن.

وأعرب اللواء محب حبشي عن ثقته الكاملة في القيادات الأمنية لما تبذله من جهود مخلصة في حفظ الأمن والأمان،مؤكدا علي الدور الوطني الهام الذي يقوم به جهاز الشرطة في فرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط.

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