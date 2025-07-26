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انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط.. والبحث عن سيدة تحت الأنقاض

09:27 م السبت 26 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط
  • عرض 8 صورة
    انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط
  • عرض 8 صورة
    انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط
  • عرض 8 صورة
    انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط
  • عرض 8 صورة
    انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط
  • عرض 8 صورة
    انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط
  • عرض 8 صورة
    انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط
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أسيوط- محمود عجمي:

شهدت منطقة الفواخير بحي غرب مدينة أسيوط، اليوم السبت، حادث انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ للعثور على سيدة مسنة يُعتقد أنها ما زالت تحت الأنقاض.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الانهيار، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انهيار كامل للعقار، مع استمرار أعمال البحث والتمشيط للعثور على السيدة المفقودة.

كما تم إخطار شركة الكهرباء والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث لضمان سلامة المواطنين وتسهيل عمليات الإنقاذ.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الانهيار.

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انهيار منزل غرب أسيوط الفواخير أمن أسيوط
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