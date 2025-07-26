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تجديد ثقة للمرة الثانية.. ماذا نعرف عن اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ؟

09:18 م السبت 26 يوليه 2025

اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم السبت، حركة تنقلات ضباط الشرطة للعام الحالي 2025.

وشملت الحركة التي اعتمدها وزير الداخلية، تجديد الثقة في اللواء إيهاب أحمد إبراهيم عطية، مديرًا لأمن كفر الشيخ للمرة الثانية.

وكان مدير أمن كفر الشيخ اللواء إيهاب عطية تولى العمل رئيسًا للمباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، وجرى تصعيده للعمل مديرًا للمباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ عام 2020، ونُقل بعد ذلك للعمل مديرًا للمباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية.

ومن العمل بقيادة مباحث مديرية أمن الدقهلية عاد مرة أخرى للعمل بمديرية أمن كفر الشيخ بتوليه منصب حكمدار المديرية عام 2022، ليجري بعد ذلك تعيينه مديرًا لأمن كفر الشيخ في الحركة العام قبل الماضي 2023، وفي العام الماضي 2024 جرى تجديد الثقة فيه مديرًا لأمن كفر الشيخ، فيما جرى تجديد الثقة فيه للمرة الثانية العام الحالي 2025.

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