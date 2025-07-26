الدقهلية ـ رامي محمود:

تحرّك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلى قرية عرب شراويد التابعة لمركز دكرنس والتي انقطع عن أهلها مياه الشرب لأكثر من شهرين ونصف، والتقى الأهالى واستمع إلى مشكلاتهم.

وجلس المحافظ بين الأهالي، قائلًا: "مش همشي من هنا إلا لما الميه توصل لكل مواطن.. أنا قاعد معاكم، وهلف على كل بيت في القرية".

و أصدر اللواء طارق مرزوق توجيهاته باستدعاء المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وجميع قيادات الشركة ومدير شركة مياه دكرنس، ورئيس مركز ومدينة دكرنس، إلى قرية عرب شراويد لمتابعة وحل مشكلة انقطاع المياه بشكل عملي ومباشر.

ووجّه المحافظ، رئيس شركة مياه الشرب بتوفير سيارات مياه شرب نقية لتوزيعها على المنازل بالقرية لحين عودة المياه عبر الشبكة، وتشغيل رافع "اللطيّفة" لزيادة الضخ القادم من محطة مياه ميت فارس، وإعداد جدول مناوبات ميدانية لقرى خط ميت فارس – عرب زيدان لضمان تدفّق المياه إلى نهاية الشبكات وأطراف القرى.

وقال مرزوق: " من واجبي ومسؤوليتي أن تصل مياه الشرب إلى كل بيت في قرى ومدن محافظة الدقهلية.. ولن أقبل أي تقصير أو تأخير في ملف حيوي كهذا".

وأكد المحافظ أن مشكلة المياه في أي قرية لن تُترك دون تدخل مباشر وفوري، مضيفًا: "خدمة المواطن ليست تفضلًا بل واجبًا.. ولن اسمح أن يبيت أي مواطن في الدقهلية دون مياه".

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