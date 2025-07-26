حركة تنقلات الشرطة 2025.. من هو اللواء محمد هشام مدير أمن قنا الجديد؟

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلنت وزارة الداخلية، تعيين اللواء محمد حامد هشام مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن قنا خلفا للواء محمد عمران، وذلك ضمن حركة تنقلات الشرطة 2025.

اللواء هشام من أبناء مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، ويُعد من الكفاءات الأمنية المشهود لها داخل الوزارة.

تدرّج اللواء محمد هشام، في عدة مناصب قيادية، من أبرزها وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات، كما شغل مؤخرًا منصب مدير أمن الوادي الجديد.

وحقق هشام إنجازات حافلة في فرض السيطرة الأمنية على البؤر الإجرامية التي عمل بها، مع حبه للعمل بروح الفريق، خلال تنفيذ تكليفات وزارة الداخلية.