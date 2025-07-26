المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق علي إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية كجامعة جديدة منبثقة من الجامعة الحكومية، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.

وقدم النعماني، الشكر للدكتور أيمن عاشور لجهوده المبذولة في إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية، والتي جاءت نتيجة ازدياد الطلب على التخصصات التكنولوجية والحاجة الملحة لتطوير الصناعات التكنولوجية بمحافظات جنوب الصعيد، ودعم تلك الصناعات وتعزيزها بأيدي عاملة مدربة وذات كفاءة ومهارة فنية عالية، مضيفا أنها تمثل نقلة نوعية لإقليم، وتساهم فى استيعاب عدد كبير من الطلاب بمحافظات الصعيد الراغبين فى الدراسة بالمجال التكنولوجي.