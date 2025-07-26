الدقهلية - رامي محمود:

تعيش عزبة عرب شراويد والعزب المجاورة لقرية الربيعة بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، أزمة عطش حادة، حيث انقطعت مياه الشرب عن منازلهم منذ أكثر من شهرين، ما دفع الأهالي للعودة إلى استخدام مياه الترع للاستحمام، والاعتماد على الجراكن لجلب المياه الصالحة للشرب من القرى المجاورة.

تفاقمت الأزمة مع حلول فصل الصيف وتوقف رافع المياه بالمنطقة عن العمل، ما أدى إلى انقطاع كامل للخدمة، ووسط هذه المعاناة، يناشد الأهالي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية سرعة إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه.

يقول خالد الإمام، أحد أهالي عزبة عرب شراويد، إن انقطاع المياه يضرب منطقة واسعة تمتد من قرية الربيعة وحتى عزب عرب زيدان وشراويد، ليؤثر على أكثر من 8 آلاف نسمة بمركز دكرنس.

ويضيف عيد علي، أن الأهالي اضطروا إلى دق الطلمبات لرفع المياه الجوفية واستخدامها للأغراض اليومية، بل إن البعض قام بعمل وصلات من مياه الترعة للاستحمام.

فيما يشير حسن خشبة إلى أن بعض الأهالي باتوا يستخدمون الدواب للتنقل إلى القرى التي تصلها المياه لملء الجراكن وتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب.

من جانبه، أوضح المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أن الوحدة المحلية لقرية الربيعة وتوابعها تعتمد على محطة مياه ميت فارس، وأن الزيادة السكانية أدت إلى عدم كفاية كميات المياه المنتجة لتلبية احتياجات المواطنين.

وكشف نصر عن إدراج محطة مياه ميت فارس ضمن خطة التوسعات لعام 2025، مشيرًا إلى اللجوء لحل مؤقت بمد خط إلى الرافع، بالإضافة إلى تخصيص سيارات محملة بالمياه لتوزيعها على الأهالي، وأكد أن أعمال التوسعات ستبدأ خلال شهر لإنهاء المشكلة بشكل دائم.