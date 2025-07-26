الشرقية- ياسمين عزت:

في مشهد تقشعر له الأبدان، وتكشف فيه العناية الإلهية عن يدها، أنقذ بكاء خافت حياة توأم رضيع أُلقي بهما في ساعة متأخرة من الليل على طريق زراعي ناءٍ بين قريتي أكوة والمجفف التابعتين لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حيث شاءت الأقدار أن يعثر شباب على الطفلين في مكان مهجور، بينما كانا يصارعان وحشة الليل.

الطفلان، اللذان كانا يرتديان ملابسهما كاملة ويجاورهما زجاجة حليب ودواء وحامل أطفال، وكأن من ألقاهما حاول التظاهر بالعناية، سُلّما لمصير مجهول في موقع قلما يمر به أحد، لكن القدر كان له رأي آخر، فبينما لم يكن الشباب ينون سلوك هذا الطريق، دفعهم شعور غامض للعبور منه، ليفاجأوا ببكاء خافت في الظلام الدامس، تتبعوا الصوت المتقطع، لتتكشف لهم فداحة المشهد: طفلان صغيران تحفهما الحشرات، ويهددهما خطر الزواحف والحيوانات الضالة.

دون تردد، حمل الشباب الطفلين إلى أقرب مكان آمن، وأبلغوا الجهات المعنية التي سارعت بنقلهما إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما الصحية.

هذه الواقعة التي هزت مشاعر الأهالي، أثارت غضبًا وذهولًا واسعًا، مع مطالبات بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة من ارتكب هذه الجريمة غير الإنسانية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية بمديرية أمن الشرقية بالعثور على توأم حديثي الولادة بنطاق مركز شرطة ديرب نجم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.