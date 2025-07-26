إعلان

لغز توأم الشرقية.. كيف أنقذ بكاء خافت حياة رضيعين أُلقي بهما على طريق ناءٍ؟

06:42 م السبت 26 يوليه 2025

توأم رضيع أُلقي بهما في ساعة متأخرة على طريق زراعي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية- ياسمين عزت:

في مشهد تقشعر له الأبدان، وتكشف فيه العناية الإلهية عن يدها، أنقذ بكاء خافت حياة توأم رضيع أُلقي بهما في ساعة متأخرة من الليل على طريق زراعي ناءٍ بين قريتي أكوة والمجفف التابعتين لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حيث شاءت الأقدار أن يعثر شباب على الطفلين في مكان مهجور، بينما كانا يصارعان وحشة الليل.

الطفلان، اللذان كانا يرتديان ملابسهما كاملة ويجاورهما زجاجة حليب ودواء وحامل أطفال، وكأن من ألقاهما حاول التظاهر بالعناية، سُلّما لمصير مجهول في موقع قلما يمر به أحد، لكن القدر كان له رأي آخر، فبينما لم يكن الشباب ينون سلوك هذا الطريق، دفعهم شعور غامض للعبور منه، ليفاجأوا ببكاء خافت في الظلام الدامس، تتبعوا الصوت المتقطع، لتتكشف لهم فداحة المشهد: طفلان صغيران تحفهما الحشرات، ويهددهما خطر الزواحف والحيوانات الضالة.

دون تردد، حمل الشباب الطفلين إلى أقرب مكان آمن، وأبلغوا الجهات المعنية التي سارعت بنقلهما إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما الصحية.

هذه الواقعة التي هزت مشاعر الأهالي، أثارت غضبًا وذهولًا واسعًا، مع مطالبات بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة من ارتكب هذه الجريمة غير الإنسانية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية بمديرية أمن الشرقية بالعثور على توأم حديثي الولادة بنطاق مركز شرطة ديرب نجم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توأم رضيع العثور على توأم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاطف خالد للأمن الوطني وأبوشميلة للجيزة.. حركة تنقلات الداخلية 2025
برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025