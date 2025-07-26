النيابة تأمر بعرض والدة أطفال المنيا الستة المتوفين على الطب الشرعي

المنيا- جمال محمد:

أمرت النيابة العامة بمركز ديرمواس محافظة المنيا، اليوم السبت، بعرض والدة الأطفال الستة المتوفين وكذلك والدهم الذي توفي لاحقاً بقرية دلجا، على الطب الشرعي لأخذ عينات منها لفحصها.

وجاء ذلك عقب خضوع والدة الأطفال " أم هاشم أحمد" لتحقيقات موسعة اليوم وعلى مدار الأيام الماضية، وكذلك بعض أفراد العائلة، لكشف لغز وفاة الأسرة كاملة باستثناء تلك السيدة.

وذكرت مصادر أن عرض السيدة على الطب الشرعي جاء لأخذ عينات لاظهار وكشف تناولها من نفس الطعام الذي تناولته الأسرة في الليلة الأخيرة لهم قبل ظهور الأعراض المرضية من عدمه، خاصة أنها لم تظهر عليها نفس الأعراض.

وسبق أن شيع أهالي قرية دلجا مساء أمس الجمعة جثمان " ناصر محمد علي" في مقابر العائلة بالظهير الصحراوي الغربي للقرية، ليكتب بوفاته فتح قبر العائلة لسابع مرة في غضون 14 يوماً، وبعد ثلاثة أيام من وفاة آخر أبنائه الطفلة "فرحة".

وتعود تفاصيل المأساة إلى يوم السبت قبل الماضي، عندما تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بوصول ثلاثة أطفال متوفين إلى المستشفى، ودخول شقيقهم الرابع إلى العناية المركزة بمستشفى ديرمواس المركزي، دون معرفة أسباب واضحة للوفاة في حينها.

وتبين من الفحص وفاة الأطفال: محمد ناصر محمد (11 سنة)، عمر (7 سنوات)، وريم (10 سنوات)، ثم وفاة شقيقهم أحمد بعد ساعات قليلة. كما نُقلت الطفلتان "فرحة" (14 سنة) و"رحمة" (12 سنة) إلى مستشفى صدر المنيا تحت الملاحظة الطبية، بعد ظهور أعراض مشابهة عليهما، إلا أن "رحمة" توفيت لاحقًا، تلتها "فرحة" يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانًا أكدت فيه عدم وجود أمراض معدية أو أوبئة داخل القرية، بعد سحب عينات من المنازل والمياه وتحليلها، مشيرة إلى أن الوضع الصحي العام في قرية دلجا مستقر.

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