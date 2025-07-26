بسبب انفجار الإطار.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق السخنة

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق " السخنة_ القطامية" ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

تلقى مرفق إسعاف السويس، بلاغًا من قائدي السيارات على طريق "القطامية_ السخنة" يفيد انقلاب سيارة ملاكي، على مسافة 10 كيلو من بوابة الرسوم، في اتجاه القاهرة، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس 3 سيارات لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة، أن سيارة تحمل لوحات "د ك 5363" كانت في طريق العودة للقاهرة اليوم السبت، ونتيجة لانفجار الإطار الأمامي فقد قائد السيارة السيطرة على عجلة القيادة ما أدى إلى انقلاب السيارة.

وقال مصدر طبي: "إن قسم الطوارئ بمجمع طبي السويس استقبل 3 مصابين نقلتهم سيارات الإسعاف بعد إصابتهم في الحادث، وخضعوا للفحص الطبي لتشخيص إصابتهم، وحالتهم مستقرة إذ لحقت بهم إصابات تراوحت بين كسور في الأطراف وسحجات وكدمات".

ورفعت إدارة مرور السويس أثار الحادث من حرم الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.