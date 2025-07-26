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الحكم بحبس أنوسة كوتة 3 أشهر في واقعة هجوم النمر على عامل سيرك طنطا

04:51 م السبت 26 يوليو 2025

أنوسة كوتة

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الغربية - مصراوي:

أصدرت محكمة جنح طنطا حكمها، اليوم السبت، حكمها بمعاقبة أنوسة كوتة، مدربة الأسود في القضية المتهمة فيها بالتسبب في بتر ذراع عامل السيرك بالحبس 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت.

والواقعة تعود إلى شهر أبريل الماضي عندما تعرض محمد البسطويسي عامل في السيرك بطنطا لبتر ذراعه عقب هجوم نمر عليه خلال عرض.
وكانت النيابة قررت إحالة أنوسة كوتة إلى المحاكمة أمام محكمة جنح طنطا، بعد توجيه اتهامات تتعلق بالإهمال والتقصير، ما أدى إلى إصابة العامل محمد عبد الفتاح بعاهة مستديمة تمثلت في بتر ذراعه الأيسر، وذلك استنادًا إلى التقارير الطبية والتحقيقات.



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