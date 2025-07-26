قتل وسرقة بالإكراه.. إحالة أوراق بائع خضار إلى المفتي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات بنها (الدائرة الثانية جنايات مستأنف)، اليوم السبت، إحالة أوراق شاب يعمل بائع خضار إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل سائق "تروسيكل" عمدًا مع سبق الإصرار، بقصد سرقة مركبته، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا في منطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وحددت المحكمة جلسة الثاني من سبتمبر 2025 للنطق بالحكم، وذلك في القضية رقم 11578 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3455 لسنة 2023 كلي شمال بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، أحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر نادر السقا.

تفاصيل الجريمة

كشفت أوراق القضية أن المتهم، ويدعى أدهم. ب. س، 19 عامًا، ويعمل بائع خضار، قام باستدراج المجني عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي، سائق "تروسيكل"، من خلال طلب توصيله إلى منطقة نائية بحجة شراء بعض المستلزمات، قبل أن يوجه له عدة طعنات قاتلة باستخدام سلاح أبيض (سكين) ويسرق مركبته ويفر هاربًا.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن المجني عليه تعرض لطعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته في الحال، فيما أظهرت التحقيقات أن الجريمة تمّت مع سبق الإصرار، وتضمنت جنايتين مقترنتين هما: القتل العمد، والسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، إلى جانب تهمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

النيابة: القتل تم بخطة محكمة

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فقد استغل المتهم ثقة المجني عليه واستدرجه بعيدًا عن العمران، ثم هدده للاستيلاء على "التروسيكل"، وعندما قاومه، وجه له عدة طعنات نافذة أردته قتيلًا على الفور، قبل أن يسرق الدراجة الآلية ويغادر المكان.

وأكدت النيابة أن المتهم ارتكب الجريمة بدافع السرقة، وتوفرت لديه نية القتل، ما يجعله مستحقًا للعقوبة القصوى، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة رادعة في حقه.