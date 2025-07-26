وزير التعليم العالي يُشيد بأعمال التطوير بجامعة كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، اليوم السبت، بأعمال التطوير التي تشهدها بمختلف القطاعات الطبية والتعليمية بما تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التعليم العالي جامعة كفر الشيخ الأهلية، وافتتاح وتفقد مشروعات جديدة بجامعة كفر الشيخ رفقة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وقال الوزير في تصريحات صحفية خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ، اليوم السبت: "إن الدولة تحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة، وفي ضوء الدعم غير المحدود من القيادة السياسية بشأن ذلك".

وأضاف "عاشور"، أن جامعة كفر الشيخ لديها ما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات لخدمة المنظومة التعليمية والصحية والبحثية.

وكشف وزير التعليم العالي عن تلك المشروعات داخل جامعة كفر الشيخ تأتي في إطار خطة التطوير والتوسع المستمر في مباني ومنشآت الجامعة.

وقال وزير التعليم العالي: "إن التوسع في المنشآت بجامعة كفر الشيخ يسير بالتوازي مع جهود التطوير النوعي التي تنفذها الجامعة على مستوى الخدمة التعليمية والبحثية، وفقًا لمحاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي، وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن تنفيذ تلك المشروعات يعكس اهتمام الدولة بدعم المشروعات التعليمية والصحية بمحافظة كفر الشيخ.

وأشار المحافظ إلى أن المدينة الطبية سوف تقدم العديد من الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة، وتمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بجهود الجامعة في توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تسهم في الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المستمر في المجالات الطبية والصحية، من أجل الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في المجال الصحي والخدمات الطبية التي تُقدم للمواطنين.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة نحو استكمال مشروعاتها التعليمية والطبية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز تنافسيته، وتحقيق رؤية الدولة في ذلك القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنميته.

ولفت رئيس جامعة كفر الشيخ إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة، تتضمن تقديم برامج أكاديمية متطورة، بما يعزز من قدرات الطلاب والباحثين، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المدينة الطبية للجامعة لها أهميتها وتعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية، وسوف تسهم في خدمة أبناء محافظة كفر الشيخ وإقليم الدلتا، لافتًا إلى تجهيز المدينة الطبية بأحدث الأجهزة الطبية لضمان تقديم خدمات صحية ملائمة للمواطنين.

وكشف الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المشروعات التي جرى افتتاحها بجامعة كفر الشيخ من خلال الوزير تأتي ضمن سلسلة المشروعات الكبرى الجارية بكافة الجامعات المصرية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والهادفة إلى إتاحة تعليم عالٍ متميز يواكب متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة أن المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية تشهدان تطويرًا كبيرًا على كافة المستويات بما يساعدها في المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة في كل ربوع مصر .

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتح اليوم السبت، رفقة اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ مبنى المدرجات والاختبارات الإلكترونية بالجامعة بتكلفة إجمالية بلغت 745 مليون جنيه بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليار و300 مليون جنيه.