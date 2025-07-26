انطلاق اختبارات القبول بالمدرسة الفنية للمياه بأسيوط الجديدة - صور

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم السبت، بدء أولى مراحل اختبارات القبول بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه، وذلك بمقر المدرسة بمدينة أسيوط الجديدة.

وتستمر الاختبارات على مدار أربعة أيام متتالية حتى الثلاثاء الموافق 29 يوليو، وفق جدول زمني مُعلن مسبقًا لكل محافظة.

وأكد المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أهمية التزام الطلاب بالحضور في المواعيد المحددة طبقًا للكشوف المُعلنة، لضمان انتظام العملية وسلاسة سير الاختبارات.

وأشار شحاتة إلى أن اللجنة المُشكلة لأعمال التقييم تواصل أداء مهامها تحت إشراف مباشر من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبمشاركة ممثلين من قطاعي التدريب والمعامل بالشركة، بما يعكس التزام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير العدالة والشفافية في اختيار الطلاب.

وتضم اللجنة نخبة من قيادات الشركة القابضة، ومسؤولين من وزارة التعليم الفني، إلى جانب خبراء من قطاعي المعامل والتدريب، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى انتقاء الكفاءات الفنية من محافظات: أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

وتشمل مراحل التقييم اختبارًا تحريريًا، وآخر إلكترونيًا، بالإضافة إلى مقابلة شخصية، حيث يتم احتساب النتائج وفق نظام دقيق يراعي أعلى الدرجات في كل مرحلة لضمان الموضوعية.

وشدد رئيس الشركة على متابعته اللحظية لسير الاختبارات، مؤكدًا أن إعداد كوادر فنية مؤهلة ومدربة يأتي في صميم رؤية الشركة القابضة، التي تعتبر التعليم الفني ركيزة أساسية للتنمية، وضمانًا لتوفير كفاءات وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

واختتم "شحاتة" تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثل نقطة انطلاق حيوية في بناء مستقبل قطاع المياه والصرف الصحي، مشددًا على أن معايير الاختيار تستند إلى مبادئ الشفافية والجدارة، لضمان التحاق العناصر المتميزة فقط بهذا الصرح الفني المتخصص.