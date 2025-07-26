افتتاح جامعة كفر الشيخ الأهلية بحضور وزير التعليم العالي (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، اليوم السبت، جامعة كفر الشيخ الأهلية، برفقة اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

واستقبل محافظ كفر الشيخ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بديوان عام المحافظة، لبحث عدد من الملفات وزيارة جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

وشهد اللقاء التأكيد على دعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز التعاون بين المحافظة والجامعة في مجالات البحث العلمي والخدمة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سعادته بزيارة محافظة كفر الشيخ، مثمنًا ما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ في بنيتها التحتية وتخصصاتها النوعية.

وأكد وزير التعليم العالي أن جامعة كفر الشيخ أصبحت نموذجًا يُحتذى به في ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

وقدّم محافظ كفر الشيخ، درع المحافظة وأيقونة من الصناعات الحرفية اليدوية التي تشتهر بها مدينة فوه التراثية، إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

ويأتي ذلك تقديرًا لجهودهما في تحقيق رؤية الدولة لتطوير التعليم العالي وتعزيز دور البحث العلمي.





