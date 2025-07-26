"صحة المنيا": لا صحة لإغلاق مستشفى طوارئ الشيخ فضل.. ويعمل بكامل طاقته

المنيا - جمال محمد:



أصدرت مديرية الصحة بالمنيا بيانًا، اليوم السبت، نفت خلاله ما أُشيع مؤخرًا حول نقل أو إغلاق مستشفى الطوارئ بالشيخ فضل بمركز بني مزار.

وجاء في البيان: "نؤكد لجميع المواطنين الكرام أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها وكفاءتها القصوى، ويتم استقبال الحالات وتُجرى العمليات بها بنجاح مستمر، وذلك بفضل أبطالنا من الأطقم الطبية."

وأضاف البيان: "لوحظ في الآونة الأخيرة تداول بعض الشائعات المغرضة حول توقف العمل أو نقل المستشفى، وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى أي دليل أو سند واقعي. وتؤكد المديرية أن هذه الأخبار الكاذبة تهدف فقط إلى إثارة البلبلة، وندعو الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية في تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة."

كما حذّرت مديرية الصحة بالمنيا وإدارة مستشفى طوارئ الشيخ فضل من أن كل من يثبت تورّطه في نشر أو الترويج لأخبار كاذبة أو شائعات بين المواطنين، سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها.

