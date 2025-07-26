مياه البحيرة: كسر مفاجئ بخط رئيسي.. وصيانة عاجلة خلال 8 ساعات

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، اليوم السبت، حدوث كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 710 مم بولي إيثيلين، الناقل إلى قرى مجلس قرية كوم البركة وسيدي غازي، وذلك أسفل كوبري السعرانية بمركز كفر الدوار.

وأشار بيان إعلامي صادر عن الشركة إلى تحرّك فرق الطوارئ والإصلاح إلى موقع الكسر، وبدء أعمال الصيانة العاجلة، حيث يُتوقّع الانتهاء منها خلال مدة زمنية تقديرية تصل إلى 8 ساعات.

وأكدت الشركة تشغيل خط بديل مؤقت بقطر 10 بوصات لضخ المياه إلى المناطق المتأثرة، مما قد يؤدي إلى ضعف الضغوط مؤقتًا في قرى مجلس قرية كوم البركة وبعض قرى مجلس قرية سيدي غازي.

ودفعت الشركة بعدد من سيارات مياه الشرب النقية لتغطية احتياجات المواطنين خلال فترة الإصلاح، مع إمكانية طلبها عبر الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة.

وأعربت الشركة عن اعتذارها للمواطنين، مؤكدة أن فرق العمل تبذل أقصى الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، مشددة على أن هذا الظرف طارئ وخارج عن إرادتها.