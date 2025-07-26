مصرع ممرضة سقطت من الطابع السادس بكفر شكر في القليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، اليوم السبت، حيث لقيت ممرضة مصرعها؛ إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السادس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ بسقوط سيدة من شرفة إحدى العمارات السكنية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفاة تُدعى "غادة. أ. س"، وتبلغ من العمر 54 عامًا، وتعمل ممرضة بمستشفى كفر شكر التخصصي، وأنها سقطت من شرفة شقتها بالطابق السادس، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر شكر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث، ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية.

وأكدت مصادر طبية من داخل المستشفى الذي كانت تعمل به الضحية، أن الممرضة كانت معروفة بين زملائها بمهنيتها العالية وسيرتها الطيبة، ما تسبب في حالة من الحزن الشديد بين العاملين فور سماعهم نبأ وفاتها.

وشددت الأجهزة الأمنية على أهمية انتظار نتائج التحقيقات، وتحريات المباحث لحسم الملابسات المحيطة بالواقعة.