إصابات خطيرة لشخصين في حادث انقلاب على طريق الإسماعيلية - القنطرة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب شخصان بإصابات بالغة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية – القنطرة، وتحديدًا بعد كوبري 17 في الاتجاه المؤدي إلى القنطرة.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية، بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن الشاب سليمان محمد سليمان، 26 عامًا، من سكان منطقة أبو خليفة، والذي تعرّض لكدمة شديدة في الرأس وسحجات بالذراعين، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث قبل نقله إلى المستشفى.

كما أُصيب محمد منصور عطية موسى، 18 عامًا، من سكان منطقة كيلو 17، بكسر في قاعدة الجمجمة، وجرح قطعي في الرأس بطول 10 سنتيمترات، بالإضافة إلى جرح متهتك أسفل الخصيتين، وكسر مضاعف في الساقين، ووصفت حالته بالخطيرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.