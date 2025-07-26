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إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بطريق فايد - السويس

12:07 م السبت 26 يوليو 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 13 شخصًا، اليوم السبت، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل وأخرى سوزوكي، أمام كلية ضباط الاحتياط بطريق فايد – السويس في محافظة الإسماعيلية، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة السويس.

تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم في نطاق مركز فايد، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم إخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعمل فرق المرور والإسعاف على رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وجارٍ المتابعة لتحديد أسباب التصادم

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حادث تصادم محافظة الإسماعيلية مدينة السويس سيارات الإسعاف
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